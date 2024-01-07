Спортивный директор «Оренбурга»: «Есть переговоры по Вере. Интерес от клуба не из России»

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев ответил «СЭ» на вопрос о будущем полузащитника Лукаса Веры.

«Есть переговорный процесс по Вере. Но к чему приведет — сложно сказать. Интерес от клуба не из России, остальное сказать не могу. Интерес «Локомотива» угас? С ним нет никаких контактов», — сказал Андреев «СЭ».

В декабре стало известно, что трансфер Веры в «Локомотив» сорвался.

26-летний аргентинец играет за «Оренбург» с лета 2022 года. На его счету 3 гола и 11 результативных передач в 48 матчах за оренбуржцев во всех турнирах.

Контракт Веры с клубом рассчитан до конца июня 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 3 миллиона евро.