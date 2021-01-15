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«Спортинг» предложил 10 миллионов евро за украинского форварда

18:51
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Нападающий «Гента» Роман Яремчук может стать игроком «Спортинга», сообщает footnews.be.

По данным источника, 25-летний украинец отказался от перехода, приняв решение завершить сезон в чемпионате Бельгии. Ранее в СМИ были сообщения, что футболистом интересуется «Рома».

В нынешнем сезоне чемпионата Бельгии Яремчук провел 15 матчей, в которых забил 9 мячей и отдал 3 результативные передачи.

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