«Спортинг» предложил 10 миллионов евро за украинского форварда
18:51
Нападающий «Гента» Роман Яремчук может стать игроком «Спортинга», сообщает footnews.be.
По данным источника, 25-летний украинец отказался от перехода, приняв решение завершить сезон в чемпионате Бельгии. Ранее в СМИ были сообщения, что футболистом интересуется «Рома».
В нынешнем сезоне чемпионата Бельгии Яремчук провел 15 матчей, в которых забил 9 мячей и отдал 3 результативные передачи.
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