«Спортинг» предложил 10 миллионов евро за украинского форварда

Нападающий «Гента» Роман Яремчук может стать игроком «Спортинга», сообщает footnews.be.

По данным источника, 25-летний украинец отказался от перехода, приняв решение завершить сезон в чемпионате Бельгии. Ранее в СМИ были сообщения, что футболистом интересуется «Рома».

В нынешнем сезоне чемпионата Бельгии Яремчук провел 15 матчей, в которых забил 9 мячей и отдал 3 результативные передачи.