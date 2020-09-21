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Соперник «Краснодара» усилился защитником «Барселоны»

17:12
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Защитник «Барселоны» Мусса Ваге стал игроком ПАОКа, сообщает официальный сайт каталонцев.

Стороны договорились о годичной аренде 21-летнего сенегальца.

Половину прошлого сезона Ваге провел в аренде в «Ницце», где провел 5 матчей в лиге 1 и отметился двумя голевыми передачами.

Первый матч плей-офф квалификационного раунда Лиги чемпионов «Краснодар» — ПАОК состоится во вторник, 22 сентября. Начало — в 22.00 (мск).

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