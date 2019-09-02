Соперник «Краснодара» «Хетафе» арендовал нападающего «Валенсии»

Нападающий «Валенсии» Давид Ремесейро продолжит карьеру в «Хетафе». Клуб арендовал 25-летнего испанца на сезон, сообщает официальный сайт «Хетафе».

Ремесейро перешел в «Валенсию» этим летом из «Леванте». В прошлом сезоне он провел 34 матча во всех турнирах и забил 2 гола, а также сделал 5 результативных передач.

Напомним, что «Хетафе» — соперник «Краснодара» по групповому турниру Лиги Европы. Команды встретятся 3 октября в России и 12 декабря в Испании.

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