Соперник «Краснодара» «Хетафе» арендовал нападающего «Валенсии»
16:35
Нападающий «Валенсии» Давид Ремесейро продолжит карьеру в «Хетафе». Клуб арендовал 25-летнего испанца на сезон, сообщает официальный сайт «Хетафе».
Ремесейро перешел в «Валенсию» этим летом из «Леванте». В прошлом сезоне он провел 34 матча во всех турнирах и забил 2 гола, а также сделал 5 результативных передач.
OFICIAL | Jason Remeseiro nuevo futbolista azul?n.— Getafe C.F. (@GetafeCF) September 2, 2019
?Bienvenido @JasonReme23!#AzulonesReunios pic.twitter.com/jGvlSu4cHt
Напомним, что «Хетафе» — соперник «Краснодара» по групповому турниру Лиги Европы. Команды встретятся 3 октября в России и 12 декабря в Испании.
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