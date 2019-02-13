СМИ: "Зенит" в четвертый раз предложит "Спортингу" продать Акунью

"Зенит" вновь попытается подписать защитника лиссабонского "Спортинга" Маркоса Акунью, сообщают португальские СМИ.

Как информирует Record, российский клуб готовит, четвертое и окончательное предложение по игроку. Португальский клуб устроит сумма в 20 миллионов евро. Если "Зенит" согласится заплатить такие деньги, то сделка состоится.

"Спортинг" также отклонил одно предложение по игроку от "Боки Хуниорс". Аргентинский клуб предлагал 15 миллионов евро.

27-летний аргентинец в текущем сезоне провел 29 матчей за "Спортинг" и забил один мяч при шести голевых передачах.

Все о турнире российской премьер-лиги – здесь