СМИ: "Ювентус" готов предложить де Лигту выгодный контракт

"Ювентус" хочет приобрести защитника "Аякса" Маттейса де Лигта, сообщают итальянские СМИ. Для этого клуб готов пойти на существенные расходы по его зарплате.

По данным Calciomercato, агент голландца Мино Райола хочет, чтобы его клиент зарабатывал 6-7 миллионов евро в год. "Ювентус" эта сумма не пугает, но клуб все же хотел бы немного снизить ее. В руководстве клуба уверены, что компромисс может быть найден, так как зарплата все равно будет высокой для юного голландца. Игроком также интересуются "Барселона" и "Манчестер Сити".

19-летний защитник в текущем сезоне провел 35 матчей за "Аякс" и забил три мяча при двух голевых передачах.

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