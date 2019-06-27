СМИ: "Валенсия" приобретет Черышева у "Вильярреала" за 5 миллионов евро

"Валенсия", которая не воспользовалась приоритетным правом выкупа трансфера нападающего Дениса Черышева у "Вильярреала" за 7 миллионов евро, приобретет его за 5 миллионов, сообщает Marca.

"Летучим мышам" удалось договориться о снижении цены, так как "Виляьрреал" не был заинтересован в игроке. В прошедшем сезоне Черышев провел 41 матч за "Валенсию", забил 4 гола и отдал 5 голевых передач. Портал transfermarkt.de оценивает нападающего в 7 миллионов евро.

СМИ: "Валенсия" не воспользовалась правом приоритетного выкупа Черышева