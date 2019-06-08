СМИ: "Валенсия" не воспользовалась правом приоритетного выкупа Черышева

"Валенсия" не воспользовалась приоритетным правом выкупа трансфера Дениса Черышева у "Вильярреала", которое было закреплено в арендном договоре, сообщает AS. "Летучие мыши"до 25 мая имели преимущество перед остальными клубами, но не воспользовалась правом выкупа игрока за 8 миллионов евро.

Руководство "Валенсии" пока не вступало в переговоры и, вероятно, желает сбить цену за подверженного травмам игрока. "Вильярреал" намерен выручить не меньше 7 миллионов евро, за которые покупал Черышева у "Реала".

Полузащитник был включен в список на медосмотр, который команда проведет в начале июля перед стартом сезона.

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