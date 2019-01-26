СМИ: "Тоттенхэм" готов заплатить 20 миллионов фунтов за Рабьо

Полузащитник "ПСЖ" Адриен Рабьо может продолжить карьеру в Англии. Как сообщает The Sun, "Тоттенхэм" хочет подписать француза уже этой зимой, хотя летом Рабьо станет свободным агентом и может сменить клуб бесплатно.

По данным источника, ради срочного подписания Рабьо "Тоттенхэм" готов заплатить 20 миллионов фунтов стерлингов.

Напомним, что Рабьо отстранен от работы с "ПСЖ" из-за отказа продлевать контракт. Им интересовалась "Барселона", однако она предпочла подписать Френки де Йонга из "Аякса".