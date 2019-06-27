СМИ: Наингголан близок к переходу в "Торино"

Полузащитник "Интера" Раджа Наингголан может стать игроком "Торино", сообщают итальянские СМИ.

Как информирует ANSA, "Интер" хочет отправить игрока в аренду, чтобы "Торино" платил половину его зарплаты. Бельгиец изначально не входил в планы туринского клуба, но "Торо" пересмотрел свою трансферную стратегию в связи с возможным участием в Лиге Европы из-за дисквалификации "Милана". "Интер", в свою очередь, хочет сбалансировать бюджет для выполнения требований финансового фэйр-плей.

31-летний футболист в прошлом сезоне провел 36 матчей за "Интер" и забил семь мячей при трех голевых передачах.

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