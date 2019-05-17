СМИ: "МЮ" планирует приобрести Райана Сессеньона из "Фулхэма"

"Манчестер Юнайтед" ведет переговоры с "Фулхэмом" о переходе полузащитника Райана Сессеньона, утверждает Sky Sports.

По информации СМИ, 18-летний англичанин не хочет выступать в чемпионшипе и задумывается об уходе из команды, а главный тренер "МЮ" Уле Гуннар Сульшер планрирует омолодить состав. "Фулхэм" по итогам сезона-2018/19 вылетел из АПЛ.

Портал transfermarkt.de оценивает Сессеньона в 35 миллионов евро.

В прошедшем сезоне на счету хавбека 38 матчей во всех турнирах, 2 гола и 6 результативных передач.

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