СМИ: "МЮ" оценивает Лукаку в 75 миллионов фунтов стерлингов

"Манчестер Юнайтед" готов расстаться с нападающим Ромелу Лукаку, если за форварда заплатят 75 миллионов фунтов стерлингов, утверждает Sky Sports. Ранее сообщалось, что 26-летний бельгиец согласовал условия контракта с "Интером".

Руководство "красных дьяволов" готово рассмотреть все предложения по Лукаку. Отмечается, что срок действий санкций, наложенных на "Интер" со стороны FFP, истекает после 30 июня. Планируется, что "нерадзурри" сделает предложение "МЮ" не раньше этого срока.

В сезоне-2018/19 Лукаку провел за "Манчестер Юнайтед" 45 матчей, забил 15 голов и отдал 4 голевые передачи. Портал transfermarkt.de оценивает форварда в 85 миллионов евро.

Все о трансферах – здесь