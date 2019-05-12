СМИ: "МЮ" и "Ювентус" договорились об обмене Санчеса на Дибалу

"Манчестер Юнайтед" и "Ювентус" готовы заключить сделку по обмену нападающего "красных дьяволов" Алексиса Санчеса на форварда "бьянконери" Пауло Дибалу, утверждает Corriere di Torino.
Ранее сообщалось, что агент Санчеса провел переговоры с "Интером".
По информации СМИ, спортивный директор "Ювентуса" Фабио Паратичи провел переговоры с представителями "МЮ".
В текущем сезоне Санчес провел 27 матчей за "МЮ", забил 2 гола и отдал 4 голевых передачи. Дибала сыграл в 39 встречах за "Ювентус", забил 10 мячей и отметился 6 результативными передачами.
Портал transfermarkt.de оценивает Санчеса в 45 миллионов евро. Стоимость Дибалы – 100 миллионов.
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