СМИ: агент Алексиса Санчеса провел переговоры с "Интером"

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Алексис Санчес в летнее трансферное окно может стать игроком "Интера", утверждает Gazzetta dello Sport. Контракт 30-летнего чилийца с "красными дьяволами" действует до 30 июня 2022 года.

По информации СМИ, агент Санчеса уже провел переговоры с "МЮ". Речь идет об арендном соглашении. Руководство английского клуба надеется разгрузить летом зарплатную ведомость и расстаться с некоторыми футболистами.

В текущем сезоне Санчес провел 27 матчей за "МЮ", забил 2 гола и отдал 4 голевых передачи.

Портал transfermarkt.de оценивает форварда в 45 миллионов евро.

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