СМИ: "МЮ" хочет обменять Санчеса на Дибалу

"Манчестер Юнайтед" намерен подписать форварда "Ювентуса" Пауло Дибалу в летнее трансферное окно. Как утверждает Corriere di Torino, "красные дьяволы" намерены предложить за 25-летнего аргентинца нападающего Алексиса Санчеса и некоторую сумму денег.

Клубы уже провели переговоры. В услугах Дибалы также заинтересован "Атлетико". Transfermarkt оценивает аргентинца в 100 миллионов евро, а Санчеса - в 45 миллионов евро.

В текущем сезоне Дибала провел 40 матчей за "Ювентус", забил 10 голов и отдал 4 результативные передачи. Санчес принял участие в 27 встречах, отметившись 2 забитыми мячами и 3 голевыми пасами.

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