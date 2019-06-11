СМИ: "МЮ" готовит улучшенное предложение по Ван-Биссаке для "Кристал Пэлас"

Защитник "Кристал Пэлас" Аарон Ван-Биссака входит в сферу интересов "Манчестер Юнайтед", сообщают британские СМИ.

По данным Sky Sports, "МЮ" готов предложить за игрока около 60 миллионов фунтов. Ранее лондонский клуб отказался продавать его за 40 миллионов. Стороны продолжат переговоры.

В прошедшем сезоне 21-летний Аарон Ван-Биссака, выступающий на позиции правого защитника, провел 39 матчей за "Пэлас" во всех турнирах. Transfermarkt оценивает его в 25 миллионов евро.

Чемпионат Англии по футболу: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр