СМИ: "Интер" не отпускает Перишича в "Арсенал"

"Интер" не готов отпустить своего нападающего Ивана Перишича в аренду до конца текущего сезона с последующим правом выкупа в "Арсенал"​, сообщает Sky Sports.

Лондонцы предложили 5 миллионов евро за аренду 29-летнего хорвата с возможностью приобретения за 40 миллионов евро по окончании сезона 2018/2019. В свою очередь, руководство "Интера" заинтересовано только в продаже игрока.

В текущем сезоне Перишич сыграл в 23 матчах за миланскую команду, забил три гола и отдал пять голевых передач.

Все о трансферах – здесь