СМИ: игроки "Барселоны" не хотят видеть Гризманна в команде

Футболисты "Барселоны" выступают против возможного перехода нападающего "Атлетико" Антуана Гризманна в летнее трансферное окно. Как утверждает Cadena Ser, им не понравилось поведение 28-летнего француза прошлым летом: тот отказался присоединяться к каталонцам, несмотря на согласование контракта.

Соглашение Гризманна с "Атлетико" рассчитано до 30 июня 2023 года. Transfermarkt оценивает игрока в 150 миллионов евро.

Гризманн выступает за "Атлетико" с 2014 года. В составе мадридского клуба он выигрывал Суперкубок Испании, Лигу Европы и Суперкубок УЕФА.

В текущем сезоне Гризманн провел 42 матча за "Атлетико", забил 19 голов и отдал 9 результативных передач.

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