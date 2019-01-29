СМИ: "Галатасарай" нашел альтернативу Зе Луишу

"Галатасарай" проявляет интерес к форварду "Касымпаши" Мбайе Дьяну, сообщают турецкие СМИ. Ранее сообщалось об интересе стамбульского клуба к нападающему "Спартака" Зе Луишу.

По данным Hurriyett, турецкий гранд готов отдать за игрока 9 миллионов евро. Пока неизвестно, примет ли предложение "Касымпаша".

27-летний сенегалец в текущем сезоне провел 19 матчей за "Касымпашу" и забил 20 мячей при двух голевых передачах. Зе Луиш ранее заявил, что на данный момент остается игроком "Спартака".

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