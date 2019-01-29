Зе Луиш: "Могу всех заверить: я – игрок "Спартака"!"

Нападающий "Спартака" Зе Луиш в интервью "СЭ" прокомментировал новости об интересе к нему со стороны "Галатасарая".

– Приятно узнать, что тобой интересуются другие клубы, – сказал Зе Луиш. – Это значит, что ты не зря ешь свой хлеб, делаешь свою работу правильно, растешь, и этим вызван интерес. С другой стороны, могу всех заверить, что я – игрок "Спартака" и намерен выполнить свой контракт с клубом от и до. Сейчас я полностью сконцентрирован на работе в "Спартаке", на защите красно-белых цветов. Если в будущем когда-то поступит предложение, которое заинтересует все стороны, и клуб, и меня, тогда сядем, будем разговаривать. Но на данный момент я – игрок "Спартака".

– Какой бы чемпионат вам подошел? АПЛ?

– Нравится чемпионат Англии, никогда не отрицал это. С другой стороны, не ослеплен этой идеей. Делаю свою работу, а время покажет. (Дмитрий Зеленов)

Полностью интервью Зе Луиша – скоро в "СЭ"​