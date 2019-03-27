СМИ: "Байер" требует от "Баварии" 100 миллионов евро за Хаверца

Полузащитник "Байера" Кай Хаверц входит в сферу интересов "Баварии", сообщают немецкие СМИ.

По данным Sport Bild, мюнхенский клуб готов потратить летом 200 миллионов евро на новых игроков. В число потенциальных кандидатов входит и Хаверц. За него баварцы готовы отдать 75 миллионов евро.

Впрочем, как указывает источник, для "Байера" этого недостаточно - они хотят выручить за игрока не менее 100 миллионов. Спортивный директор клуба Руди Феллер не собирается рассматривать предложения ниже этой суммы.

19-летний Кай Хаверц в текущем сезоне провел 34 матча за "Байер" во всех турнирах и забил 13 мячей при семи голевых передачах. Его контракт истекает летом 2022 года. Transfermarkt оценивает футболиста в 65 миллионов евро.

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