СМИ: 18-летний защитник "Фламенго" Уэсли договорился о контракте с "Ювентусом"

Левый защитник "Фламенго" Уэсли достиг устного соглашения о контракте с "Ювентусом", сообщает Yahoo! Esportes.

Контракт футболиста с нынешним клубом истекает 24 марта, после чего он может перейти на правах свободного агента. Ранее он отказался продлевать контракт с "Фла", после чего не играл за команду с мая прошлого года.

18-летний футболист является клиентом известного агента Мино Райолы, который работает с Полем Погба, Златаном Ибрагимовичем, Марко Верратти, Ромелу Лукаку и другими.

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