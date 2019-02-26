20:40 | Футбол — Трансферы

СМИ: 18-летний защитник "Фламенго" Уэсли договорился о контракте с "Ювентусом"

0
Обсудить

Левый защитник "Фламенго" Уэсли достиг устного соглашения о контракте с "Ювентусом", сообщает Yahoo! Esportes.

Контракт футболиста с нынешним клубом истекает 24 марта, после чего он может перейти на правах свободного агента. Ранее он отказался продлевать контракт с "Фла", после чего не играл за команду с мая прошлого года.

18-летний футболист является клиентом известного агента Мино Райолы, который работает с Полем Погба, Златаном Ибрагимовичем, Марко Верратти, Ромелу Лукаку и другими.

Все о чемпионате Италии - здесь.

 

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/italy/

0
Обсудить
Загрузка...
Материалы других СМИ