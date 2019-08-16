Шупо-Мотинг может сменить «ПСЖ» на «Лечче»

Нападающий «ПСЖ» Эрик-Максим Шупо-Мотинг в это трансферное окно покинет французский клуб. Как сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио, парижане согласны отпустить 30-летнего камерунца в аренду в «Лечче»?, если итальянская сторона убедит игрока.

Напомним, в минувшем сезоне Шупо-Мотинг стал автором невероятного промаха в матче со «Страсбуром». Он не смог отправить мяч в сетку с линии ворот.

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Шупо-Мотинг хочет остаться в «ПСЖ»