Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Авторские рубрики

Горячие темы

Теги

Новости   //    Футбол   //    Трансферы

Шупо-Мотинг может сменить «ПСЖ» на «Лечче»

16 августа 2019, 05:09
Теги:

Нападающий «ПСЖ» Эрик-Максим Шупо-Мотинг в это трансферное окно покинет французский клуб. Как сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио, парижане согласны отпустить 30-летнего камерунца в аренду в «Лечче»?, если итальянская сторона убедит игрока.

Напомним, в минувшем сезоне Шупо-Мотинг стал автором невероятного промаха в матче со «Страсбуром». Он не смог отправить мяч в сетку с линии ворот.

Антигол года! Невероятная ошибка нападающего «ПСЖ»: разве это возможно? //
Шупо-Мотинг хочет остаться в «ПСЖ»

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир