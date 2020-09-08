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Шик стал игроком «Байера»

19:59
Патрик Шик. Фото ФК "Байер".
Патрик Шик. Фото ФК "Байер".
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Нападающий Патрик Шик перешел в «Байер». Об этом сообщает официальный Twitter клуба.

Контракт рассчитан на пять лет. Новичок будет выступать под 14-м номером. Чех перешел из «Ромы». В прошлом сезоне он играл на правах аренды за «Лейпциг». По информации итальянских СМИ, «Байер» заплатил за игрока 27 миллионов евро.

24-летний нападающий в прошлом сезоне провел 28 матчей за «Лейпциг». В его активе десять голов и три результативных паса. Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 25 миллионов евро.

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