«Сент-Этьен» интересуется защитником Тиссераном из «Фенербахче»

Защитник «Фенербахче» Марсель Тиссеран может продолжить карьеру во Франции, сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, на 29-летнего конголезца, который родился во Франции, претендует «Сент-Этьен». Сообщается, что клуб уже согласовал личный контракт с игроком.

Ранее сообщалось, что «Сент-Этьен» может подписать экс-форварда «Спартака» и «Локомотива» Зе Луиша.

В текущем сезоне Тиссеран провел 19 матчей за «Фенербахче», в которых заработал одно удаление. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 3,6 млн евро.