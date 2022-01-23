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Сегодня, 00:57

«Сент-Этьен» интересуется защитником Тиссераном из «Фенербахче»

Сергей Разин
корреспондент

Защитник «Фенербахче» Марсель Тиссеран может продолжить карьеру во Франции, сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, на 29-летнего конголезца, который родился во Франции, претендует «Сент-Этьен». Сообщается, что клуб уже согласовал личный контракт с игроком.

Ранее сообщалось, что «Сент-Этьен» может подписать экс-форварда «Спартака» и «Локомотива» Зе Луиша.

В текущем сезоне Тиссеран провел 19 матчей за «Фенербахче», в которых заработал одно удаление. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 3,6 млн евро.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
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  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
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Манчестер Юнайтед 1
Вест Хэм 0
Матч завершен

П1

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1.94

Обе забьют - да

21%

1.64

X2

12%

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Марсель Тиссеран
ФК Сент-Этьен
ФК Фенербахче
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