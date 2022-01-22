«Астон Вилла» проявляет интерес к Бентанкуру

Полузащитник «Ювентуса» Родриго Бентанкур входит в сферу интересов «Астон Виллы», сообщает в своем Twitter итальянский журналист Фабирцио Романо.

По данным источника, официального предложения пока не было. При этом главный тренер «Юве» Массимилиано Аллегри завявил, что клуб не планирует совершать сделки в январе. Также «Вилла» интересуется полузащитником «Марселя» Бубакаром Камара.

24-летний уругваец в текущем сезоне провел 25 матчей за «Юве» во всех турнирах и сделал три результативные передачи. Его контракт истекает 30 июня 2024 года. Transfermarkt оценивает игрока в 25 миллионов евро.