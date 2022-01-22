«Труа» и «Сент-Этьен» интересуются Зе Луишем
Бывший нападающий «Локомотива» Зе Луиш может продолжить карьеру в чемпионате Франции, сообщает L'Equipe.
По информации источника, 30-летним форвардом из Кабо-Верде интересуются «Труа» и «Сент-Этьен».
13 января «Локомотив» объявил о расторжении контракта с Зе Луишем. Позднее футболист заявил, что был шокирован решением московского клуба.
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|21.01
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Лион – Сент-Этьен
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|22.01
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Брест – Лилль
|- : -
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