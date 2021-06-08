Гвардиола хочет видеть Грилиша в «Манчестер Сити»
02:38
Полузащитник «Астон Виллы» Джек Грилиш может продолжить карьеру в другом клубе, сообщает ESPN.
По сведениям источника, на 25-летнего англичанина претендует «Манчестер Сити». Главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола хочет видеть хавбека в своей команде.
В минувшем сезоне Грилиш провел 27 матчей в АПЛ, забив 7 голов и сделав 12 результативных передач.
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