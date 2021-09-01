«Сандерленд» арендовал вратаря «Баварии»
Вратарь «Баварии» Рон Торбен Хофманн продолжит карьеру в «Сандерленде», сообщает пресс-служба английского клуба.
22-летний немец проведет сезон-2021/22 в составе «черных котов» на правах аренды.
Picture ...#HalloHoffmann ?? pic.twitter.com/jlNWipgBXD— Sunderland AFC (@SunderlandAFC) August 31, 2021
В прошлом сезоне Хофманн выступал за вторую команду мюнхенцев, он пропустил 37 мячей в 25 матчах, проведя шесть игр на ноль.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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