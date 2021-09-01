Фалькао продолжит карьеру в Испании
Нападающий «Галатасарая» Радамель Фалькао продолжит карьеру в Испании. Как сообщает AS, 35-летний колумбиец присоединится к «Райо Вальекано» на правах свободного агента.
С испанским клубом будет заключено однолетнее соглашение, которое будет включать в себя опцию продления еще на год. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 2,2 миллиона евро.
Фалькао выступал за «Галатасарай» с сентября 2019 года. В сезоне-2020/21 он сыграл 18 матчей, забил 9 голов и сделал 2 результативные передачи.
Напомним, турецкий клуб является соперником «Локомотива» по группе в Лиге Европы.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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