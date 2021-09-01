«Айнтрахт» специально дал «Лацио» неправильный электронный адрес, чтобы избежать ухода Костича

«Айнтрахт» использовал хитрость, чтобы не отпустить в «Лацио» полузащитника Филипа Костича, сообщает Grand Hotel Calciomercato.

По данным источника, немецкий клуб блефовал в переговорах с римлянами, не желая продавать его. «Лацио» был готов отдать за игрока 10,2 миллиона евро. По словам агента футболиста, римский клуб отправил официальный запрос, но «Айнтрахт» намеренно дал им неправильный электронный адрес, чтобы сказать игроку, что предложения не было. В доказательство этому он показал скриншот.

28-летний серб хотел сменить клуб и готовился к переходу, пропустив последний матч бундеслиги против «Арминии» (1:1). В текущем сезоне он провел два матча за «Айнтрахт». Контракт игрока действует до 30 июня 2023 года. Transfermarkt оценивает его в 35 миллионов евро.