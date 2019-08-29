Руководители «ПСЖ» и «Барселоны» провели встречу по трансферу Неймара

Президент «Барселоны» Хосеп Мария Бартомеу и владелец «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи провели встречу на юге Франции по поводу трансфера нападающего парижан Неймара, сообщает Marca.

Несмотря на информацию о том, что «ПСЖ» отклонил предложение «Барселоны», стороны надеются прийти к соглашению. Каталонцы должны будут включить в сделку игроков, так как не могут заплатить только наличными. До закрытия летнего трансферного окна осталось 4 дня.

В сезоне-2018/19 27-летний Неймар провел 28 матчей в составе парижан, забил 23 гола и отдал 13 голевых передач. Портал transfermarkt.de оценивает нападающего в 180 миллионов евро. Неймар выступал за «Барселону» с 2013 по 2017 год.

Источник: Неймар все-таки вернется из «ПСЖ» в «Барселону». Сделка близка к завершению