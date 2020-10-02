Ругани перейдет в «Ренн». Клуб является соперником «Краснодара» по Лиге чемпионов
04:29
Защитник «Ювентуса» Даниэле Ругани продолжит карьеру в чемпионате Франции. Как сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо, «Ренн» договорился об аренде 26-летнего итальянца за 1,5 миллиона евро.
Ругани еще не выходил на поле в нынешнем сезоне, его контракт с туринцами рассчитан до 2024 года.
Напомним, «Ренн» является соперником «Краснодара» по группе Лиги чемпионов.
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. Жеребьевка группового турнира
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