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Ругани перейдет в «Ренн». Клуб является соперником «Краснодара» по Лиге чемпионов

04:29
Даниэле Ругани. Фото Instagram
Даниэле Ругани. Фото Instagram
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Защитник «Ювентуса» Даниэле Ругани продолжит карьеру в чемпионате Франции. Как сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо, «Ренн» договорился об аренде 26-летнего итальянца за 1,5 миллиона евро.

Ругани еще не выходил на поле в нынешнем сезоне, его контракт с туринцами рассчитан до 2024 года.

Напомним, «Ренн» является соперником «Краснодара» по группе Лиги чемпионов.

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