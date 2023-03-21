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21 марта, 23:56

Хайкин: «Я всегда буду беречь воспоминания о «Бристоль Сити»

Мария Гусева
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Российский вратарь Никита Хайкин в социальной сети прокомментировал переход из «Бристоль Сити» в «Буде-Глимт».

«Я благодарен за возможность быть частью такого замечательного клуба. К сожалению, не было возможности выступить на поле, но ни о чем не жалею. Каждый день я выкладывался на тренировках, и знаю, что вырос как вратарь и как человек за время пребывания здесь. Однако играть в футбол для меня это главное, поэтому я решил уйти из «Бристоль Сити».

Хочу выразить искреннюю благодарность всем в клубе за то, что приняли меня с распростертыми объятиями и за то, что помогли мне почувствовать себя как дома за короткий срок, который я здесь провел. Тренеры, персонал и мои товарищи по команде невероятно поддержали, и я всегда буду беречь воспоминания о клубе. Также огромное спасибо всем фанатам, которые оказали мне поддержку. Я всегда буду вспоминать свое время в «Бристоль Сити» с любовью", — написал Хайкин.

27-летний Хайкин заключил контракт с «Буде-Глимт» до лета 2026 года. В составе норвежского клуба Хайкин выступал с 2019 по 2022 год и стал двукратным чемпионом страны.

Никита Хайкин
Футбол
ФК Буде-Глимт
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