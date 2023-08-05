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Сегодня, 00:57

«Вест Хэм» предложил «Аяксу» 35 миллионов евро за Альвареса

Сергей Разин
корреспондент
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Полузащитник «Аякса» Эдсон Альварес может продолжить карьеру в Англии, сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, на 25-летнего мексиканца претендует «Вест Хэм». Лондонский клуб предлагает за игрока 35 миллионов евро. Ранее сообщалось, что трансфер Альвареса в «Боруссию» сорвался.

Альварес выступает за «Аякс» с июля 2019 года, в сезоне-2022/23 он забил 4 гола и сделал 3 результативные передачи в 44 матчах за команду.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 35 миллионов евро.

ФК Аякс
ФК Вест Хэм Юнайтед
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