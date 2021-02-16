«Рома» поборется с «Интером» за вратаря «Удинезе»

«Рома» готова бросить вызов «Интеру» в борьбе за голкипера «Удинезе» Хуана Муссо, сообщает 16 февраля Calciomercato.com.

Источник указывает, что римский клуб обратил внимание на игрока, так как тренерский штаб не устраивает игра нынешнего первого вратаря команды Пау Лопеса. Клуб требует за Муссо 20 миллионов евро. «Рома» готова предложить ему контракт на четыре года с зарплатой в 1,8 миллиона евро в год.

«Рома» готова предоставить голкиперу место в стартовом составе. У «Интера» же основным, вероятно, будет 36-летний Самир Ханданович, указывает издание. 26-летний аргентинский вратарь в текущем сезоне провел 21 матч за «Удинезе», пропустил 27 мячей и шесть раз отыграл «на ноль».