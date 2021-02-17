«Ювентус» готов заплатить 89,5 миллиона евро за Сона

Нападающий «Тоттенхэма» Сон Хын Мин может продолжить карьеру в Италии. По информации Calciomercato, «Ювентус» хочет заполучить 28-летнего корейца, поэтому готов заплатить 89,5 миллиона евро.

Нынешний контракт Сона рассчитан до 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 90 миллионов евро.

В этом сезоне Сон сыграл в 34 матчах во всех турнирах, забил 17 голов и сделал 12 голевых передач.