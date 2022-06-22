«Рома» отдала Рейнолдса в аренду новичку чемпионата Бельгии

Защитник «Ромы» Брайан Рейнолдс арендован бельгийским «Вестерло», сообщается на официальном сайте римлян.

Арендное соглашение с 20-летним американцем рассчитано до конца сезона с правом выкупа. «Вестерло» стал победителем второго дивизиона Бельгии и обеспечил себе участие в элитном диизионе.

В минувшем сезоне Рейнолдс в январе 2022 года был арендован бельгийским «Кортрейком». На его счету 9 матчей, в которых он забил один гол. Также он сыграл 91 минуту за «Рому».