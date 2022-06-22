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Сегодня, 01:45

«Селтик» подписал экс-вратаря «Данди Юнайтед» Зигриста

Сергей Разин
корреспондент
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Вратарь Беньямин Зигрист подписал контракт с «Селтиком», сообщается на официальном сайте клуба.

Соглашение с 30-летним швейцарцем рассчитано на 4 года. Голкипер присоединился к «Селтику» в качестве свободного агента.

Зигрист выступал за «Данди Юнайтед» с лета 2018 года. В минувшем сезоне вратарь провел 29 матчей в чемпионате Шотландии, в которых пропустил 34 мяча и 8 раз сыграл на ноль.

ФК Данди Юнайтед
ФК Селтик
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