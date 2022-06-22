Лукаку на следующей неделе пройдет медобследование в «Интере»

Форвард «Челси» Ромелу Лукаку в ближайшее время будет арендован «Интером», сообщает журналист Фабрицио Романо.

По сведениям источника, 29-летний бельгиец на следующей неделе пройдет медобследование в Милане. Сообщается, что «Интер» заплатит за аренду 8 млн евро, еще 4 млн евро «Челси» может получить в качестве бонусов.

Сам Лукаку согласился снизить свою зарплату с 12 до 8 млн евро в год.

Лукаку перешел из «Интера» в «Челси» прошлым летом, заключив контракт до конца сезона-2025/26. Стоимость перехода, по оценке Transfermarkt, составила 113 млн евро.

В сезоне-2021/22 форвард провел 42 матча за «Челси» во всех турнирах, в которых забил 13 голов и отдал пять голевых передач.