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«Атлетико» подпишет Рафа Мира из «Вулверхэмптона»

01:50
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Форвард «Вулверхэмптона» Рафа Мир может продолжить карьеру в Испании, сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, на 24-летнего испанца претендует «Атлетико». Мадридцы уже согласовали с игроком личный контракт.

Рафа Мир в сезоне-2020/21 был арендован «Уэской». На его счету 39 матчей во всех турнирах, в которых забил 16 голов и сделал одну результативную передачу. В составе олимпийской сборной Испании Рафа Мир забил 3 гола в 6 матчах и стал серебряным призером Игр в Токио.

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Сергей Разин все материалы автора

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