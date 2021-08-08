«Атлетико» подпишет Рафа Мира из «Вулверхэмптона»

Форвард «Вулверхэмптона» Рафа Мир может продолжить карьеру в Испании, сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, на 24-летнего испанца претендует «Атлетико». Мадридцы уже согласовали с игроком личный контракт.

Рафа Мир в сезоне-2020/21 был арендован «Уэской». На его счету 39 матчей во всех турнирах, в которых забил 16 голов и сделал одну результативную передачу. В составе олимпийской сборной Испании Рафа Мир забил 3 гола в 6 матчах и стал серебряным призером Игр в Токио.