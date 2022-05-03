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Сегодня, 21:28

«Рома» может подписать Муриэля. «Аталанту» устроит 20 миллионов евро

«Рома» хочет приобрести Муриэля за 20 миллионов евро
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«Рома» нацелена на подписание нападающего «Аталанты» Луиса Муриэля, сообщает Rai Sport.

По данным источника, бергамасский клуб может устроить предложение в размере 20 миллионов евро за 31-летнего колумбийца. Клубы уже приступили к переговорам.

Соглашение Муриэля с «Аталантой» истекает в июне 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает нападающего в 22 миллиона евро.

В текущем сезоне форвард провел за клуб 37 матчей, забив 13 голов и отдав девять результативных передач.

Луис Муриэль
ФК Аталанта
ФК Рома
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