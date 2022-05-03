«Рома» может подписать Муриэля. «Аталанту» устроит 20 миллионов евро
«Рома» хочет приобрести Муриэля за 20 миллионов евро
«Рома» нацелена на подписание нападающего «Аталанты» Луиса Муриэля, сообщает Rai Sport.
По данным источника, бергамасский клуб может устроить предложение в размере 20 миллионов евро за 31-летнего колумбийца. Клубы уже приступили к переговорам.
Соглашение Муриэля с «Аталантой» истекает в июне 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает нападающего в 22 миллиона евро.
В текущем сезоне форвард провел за клуб 37 матчей, забив 13 голов и отдав девять результативных передач.
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