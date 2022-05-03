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Сегодня, 20:41

«Арсенал» предлагает 18 миллионов фунтов за защитника «Болоньи» Хики

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«Арсенал» нацелился на защитника «Болоньи» Аарона Хики, сообщает Football London.

Этим летом руководство лондонского клуба намерено подписать левого защитника. Защитник Хики является одним из основных кандидатов. «Арсенал» готов отдать за него около 18 миллионов фунтов стерлингов.

По данным источника, 19-летний шотландец рассматривается в качестве игрока ротации.

В текущем сезоне Хики провел за «Болонью» 33 матча в серии А, забив пять голов и отдав одну результативную передачу.

Его соглашение с клубом действует до июня 2024 года.

ФК Арсенал (Лондон)
ФК Болонья
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