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Сегодня, 23:18

«Милану» интересен Деулофеу. Клуб может предложить «Удинезе» обмен

«Милан» хочет подписать Деулофеу посредством обмена
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«Милан» заинтересован в нападающем «Удинезе» Жераре Деулофеу, сообщает TuttoUdinese.

По данным источника, руководство миланского клуба может предложить «Удинезе» обмен. В обратном направлении может последовать полузащитник «россонери» Томмазо Побега, который играет на правах аренды в «Торино».

В текущем сезоне Деулофеу провел за клуб из Удине 31 матч в чемпионате, забив 12 голов и отдав четыре результативные передачи.

Контракт 28-летнего испанца истекает в июне 2024 года.

Жерар Деулофеу
ФК Милан
ФК Удинезе
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