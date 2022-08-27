«Ренн» отказался продавать Майера «Атлетико» за 45 миллиона евро

«Ренн» отказался вести переговоры с «Атлетико» по полузащитнику Ловро Майеру.

Как сообщает L'?quipe, мадридский клуб готов заплатить за 24-летнего хорвата 45 миллионов евро. Однако владельцы французского клуба, семья Пино, хотят сохранить игрока в составе.

Действующий контракт хорватского полузащитника рассчитан до 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 20 миллионов евро.

В прошлом сезоне Майер забил 11 голов и отдал 13 результативных передач в 49 матчах за «Ренн».