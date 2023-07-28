Ребич в воскресенье вылетит в Стамбул для завершения перехода в «Бешикташ»

Нападающий «Милана» Анте Ребич близок к переходу в «Бешикташ», утверждает Фабрицио Романо.

По информации источника, турецкий клуб заплатит за 29-летнего хорвата 2 миллиона евро. Ребич подпишет контракт до 2025 года. В воскресенье он вылетит в Стамбул, где будет представлен в качестве нового игрока команды.

Ребич выступает за «Милан» с 2020 года. В прошедшем сезоне форвард провел 31 матч во всех турнирах, забил 3 гола и сделал 2 результативные передачи.