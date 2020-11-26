«Реал» заинтересован в трансфере Бруну Фернандеша

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш может стать игроком «Реала», сообщает Marca.

По данным источника, переговоры по трансферу 26-летнегого португальца начнутся уже в зимнее трансферное окно, если мадридцы продадут Иско.

В нынешнем сезоне АПЛ Фернандеш провел 8 матчей, в которых забил 6 мячей и отдал 3 результативные передачи. Ориентировочная стоимость португальца составляет 80 миллионов евро.