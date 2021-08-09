«Реал» предлагает Йовича «Роме»
14:54
Мадридский «Реал» предложил своего нападающего Луку Йовича «Роме», сообщает Football Italia со ссылкой на La Repubblica.
«Реал» считает, что Йович может заменить Эдина Джеко в римском клубе, который настроен перейти в «Интер».
23-летний нападающий присоединился к «Реалу» в 2019 году, перейдя из «Айнтрахта» за 63 млн евро.
За два года Йович сыграл лишь в 21 матче Ла Лиги и забил два гола, а прошлый сезон доигрывал в аренде в «Айнтрахте» — 18 матчей и четыре гола.
Дополнительная информация:
https://football-italia.net/real-madrid-offer-jovic-to-roma/
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