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«Реал» предлагает Йовича «Роме»

14:54
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Мадридский «Реал» предложил своего нападающего Луку Йовича «Роме», сообщает Football Italia со ссылкой на La Repubblica.

«Реал» считает, что Йович может заменить Эдина Джеко в римском клубе, который настроен перейти в «Интер».

23-летний нападающий присоединился к «Реалу» в 2019 году, перейдя из «Айнтрахта» за 63 млн евро.

За два года Йович сыграл лишь в 21 матче Ла Лиги и забил два гола, а прошлый сезон доигрывал в аренде в «Айнтрахте» — 18 матчей и четыре гола.

Дополнительная информация:

https://football-italia.net/real-madrid-offer-jovic-to-roma/

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