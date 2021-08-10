Лукаку прилетел в Лондон
01:11
Нападающий «Интера» Ромелу Лукаку прилетел в Лондон, сообщает Sky Sports. В ближайшее время он станет игроком «Челси».
28-летний бельгиец ранее прошел медицинский осмотр. Сумма трансфера оценивается в 115 миллионов евро.
Напомним, ранее Лукаку выступал за «Челси» с 2011 по 2014 год.
В прошлом сезоне игрок провел 44 матча за «Интер», забил 30 голов и сделал 10 результативных передач. Его контракт с итальянской командой действует до конца июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает Лукаку в 100 миллионов евро.
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