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Лукаку прилетел в Лондон

01:11
Ромелу Лукаку. Фото Instagram
Ромелу Лукаку. Фото Instagram
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Нападающий «Интера» Ромелу Лукаку прилетел в Лондон, сообщает Sky Sports. В ближайшее время он станет игроком «Челси».

28-летний бельгиец ранее прошел медицинский осмотр. Сумма трансфера оценивается в 115 миллионов евро.

Напомним, ранее Лукаку выступал за «Челси» с 2011 по 2014 год.

В прошлом сезоне игрок провел 44 матча за «Интер», забил 30 голов и сделал 10 результативных передач. Его контракт с итальянской командой действует до конца июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает Лукаку в 100 миллионов евро.

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Евгений Козинов все материалы автора

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