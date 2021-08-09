«ПСЖ» может представить Месси в ближайшие часы

Экс-форвард «Барселоны» Лионель Месси может стать игроком «ПСЖ» в ближайшие часы, сообщает журналист Canal+ Оливье Талларон.

По данным источника, о трансфере аргентинца в парижский клуб объявят в ближайшие часы. «ПСЖ» не будет задействовать Эйфелеву башню в презентации Месси.

#Messi : Leo Messi devrait ?tre pr?sent? aujourd'hui par le @PSG_inside . Ce ne sera pas ? la Tour Eiffel #PSG @CanalFootClub — Olivier Tallaron (@OLIVETALLARON) August 9, 2021

5 августа «Барселона» официально сообщила об уходе Месси, который выступал за команду с 2003 года. Позднее стало известно, что французский клуб начал переговоры по переходу нападающего. Месси — десятикратный чемпион Испании, четырехкратный победитель Лиги чемпионов и шестикратный обладатель «Золотого мяча».